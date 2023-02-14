Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Sakarya'da meslek liseleri ile halk eğitim merkezlerinde üretilen soba ve uyku tulumları, deprem bölgelerine gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kentteki meslek liseleri ile halk eğitim merkezlerinde depremzedeler için soba ve uyku tulumları üretilmeye devam ediyor.

Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, çadır içinde ve dışında kullanıma uygun sobaları depremzedelere ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Halk eğitim merkezlerinde üretilen uyku tulumları ise deprem bölgelerine yola çıkarıldı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kanal aracıyla Kahramanmaraş'a gönderilen ekipler, kanalizasyon hatlarına müdahale edecek ve bölgenin içme suyu hatlarını da onaracak.

Ekipler, altyapı hatları zarar gören ve içme suyu sorunu yaşayan bölgede çalışma yürütecek.

SASKİ'den yapılan açıklamada, tüm imkanlarla depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edileceği belirtildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, adli tıp uzmanı, adli tıp teknisyeni, yazı işleri müdürü ve zabıt katiplerinden oluşan ve adliye personeli tarafından toplanan yardımları taşıyan konvoy, bölgeye hareket etti.

Konvoyu, Zonguldak Adliyesi önünden Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve adliye çalışanları uğurladı.

Devrek'te de çocuklar, yaptıkları takıların satışından elde ettikleri parayı depremzedelere bağışladı.

Devrek Atatürk Ortaokulu öğrencisi Tusem Elik ve Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu öğrencisi Ahsen Nil Aynalı, depremzedelere destek için boncuktan takı yapmaya karar verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları stantta takı satışı yapan Elik ve Aynalı, elde ettikleri parayı deprem bölgesine gönderdi.

- Kocaeli

Derince Belediyesi deprem bölgesine şu ana 132 tır yardım malzemesi ulaştırdı.

Yardım malzemeleri arasında, kadar kışlık kıyafet, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, yatak, tüp, ısıtıcı soba, uyku tulumu, pil/şarj ünitesi, çadır bulunuyor.

Öte yandan Derince Belediyesi ekipleri, Hatayın Defne ilçesi başta olmak üzere bölgede 36 kişilik personel ve 14 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

- Düzce

Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından Gölyaka ilçesine yerleştirilen 28 konteynerin Adıyaman ve Malatya'ya sevki başladı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, ilçede 28 konteynerden oluşan konteyner kent kurulduğunu hatırlattı.

Deprem bölgesinde konteynere ihtiyaç duyulması üzerine harekete geçtiklerini aktaran Demircan, "Konteyner kentte kalan 4 ailemizin de mağdur etmeden, gönül rızasını alarak taşınması yapıldı. Buradaki konteynerler, AFAD koordinesinde Adıyaman ve Malatya'ya gönderiliyor."

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