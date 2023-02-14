Sakaryalı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere üretiyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Adapazarı Belediyesince hayata geçirilen Dernekkırı Millet Evi'nde buluşan 27 mahalleden kadınlar, soğuk kış günlerinde depremzedelere destek olmak için atkı ve bere dikiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmaya başlayan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, afet bölgesi için ilk andan itibaren topyekun seferber olduklarını belirtti.

Şehrin yardım konusunda en güzel örnekleri sergilemeye devam ettiğini aktaran Işıksu, "Dernekkırı'mızda bulunan hanım kardeşlerimizi atkı ve bere üretiminde gösterdikleri gayret için tebrik ediyorum. Millet Evi'mizde hummalı çalışma var. İlk ürünlerimizi gönderdik, gayretle devam edeceğiz. Rabbi'm hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Üretime katkı sağlayan Hülya Çetinkaya ise çok üzüldüklerini belirterek, Adapazarı olarak her zaman kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.





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