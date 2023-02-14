SUBÜ'de AFAD Koordinasyon Kurulu ve Gönül Elçileri Platformu kuruldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) depremzedelere yönelik yardım çalışmalarının daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla AFAD Koordinasyon Kurulu ve Gönül Elçileri Platformu kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedelere ilişkin üniversiteden sağlanan destekleri AFAD koordinasyonuyla daha etkin hale getirmek ve devamlılığı sağlamak için SUBÜ AFAD Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Ayrıca öğrenciler, akademisyenler ve idari personeller için SUBÜ Gönül Elçisi Platformu açıldı.



Bu kapsamda deprem bölgesinde gönüllü olarak görev almak, ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak, Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulundaki ekmek ve unlu mamullerin üretim süreçlerine katkı vermek, Ferizli Meslek Yüksekokulundaki kışlık kıyafet dikimine destek olmak, Sakarya'ya yerleşen depremzede ailelerin çocuklarının rehabilitasyon çalışmalarında yer almak isteyenler, "https://gonulelcileri.subu.edu.tr" adresindeki formu doldurarak SUBÜ Gönül Elçisi olabilecek.





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