SAÜ, deprem bölgesindeki yapılar ile afetin sosyolojik ve dini boyutlarını araştıracak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ), inşaat ve makine mühendislikleri ile sosyoloji ve ilahiyat alanında görevli öğretim üyeleri, deprem bölgesindeki yapılar ile afetin sosyolojik ve dini boyutları üzerinde araştırma gerçekleştirecek.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin farklı alanlarındaki öğretim üyelerinden oluşan ekip, deprem bölgesinde araştırmada bulunacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrasında veri toplayacak, saha çalışması yürütecek üniversite ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların kısa süreli çalışmalarına destek amacıyla açılan, "TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı"na üniversiteden yapılan başvurulardan 4'ü desteklenmeye hak kazandı.

Bunların "06.02.2023 Kahramanmaraş Depremleri İskenderun-Antakya Bölgesi Geoteknik Problemli Alanların Tespiti", "Afet Sonrası İnsani Güvenliğin Yeniden İnşası İçin Çadır kentlerde Mevcut Durum Tespiti: Malatya Çadır Kentleri Örneği", "Deprem Afeti Esnasında ve Sonrasında Meydana Gelebilecek Yangın Risklerinin ve Olaylarının Tespiti ve İrdelenmesi" ve "Doğal Afetlerde Gençlerde Dini İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi" başlıklı projeler olduğu belirtildi.



Projeleri kabul edilen öğretim üyeleri ve araştırma ekipleri, en kısa sürede afet bölgesine intikal edip çalışmalarına başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.