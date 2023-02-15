Sakarya'da depremzedelerin hastanedeki tedavisi sürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'da çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı depremzedelerin tedavisine devam ediliyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş merkezli depremden yaralı olarak kurtarılarak SEAH'ta tedavi gören vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk. Ailelerini kaybeden tüm depremzede vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis de hastaların durumu hakkında Atabek'e bilgi verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.