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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

AA

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Zonguldak'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Sakarya Yerel Kültür Derneğince 390 yataktan oluşan yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli 94 sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi.

Adapazarı Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner tuvaletler, deprem bölgesinde doğru yola çıktı.

Bu arada Sakarya İHH'ya gönderilen oyuncak yardımlarının üzerinde bulunan notlar yüreklere dokundu.

Notlarda, "En sevdiğimi size göndermeden rahat edemeyeceğim. Ayıcığımın ismi Hayal, tanıştırayım ama size hayat olsun. Onunla geceleri çok rahat uyuyabilirsiniz. Yaralarınızı birlikte saracağız, emin olun." ve "Canım kardeşlerim, bütün büyüklerin ellerinden öperim, Allah şifa versin." ifadeleri yer aldı.

Sapanca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kurslardaki eğitmen ve kursiyerler, depremzedelere bere, atkı, battaniye ve uyku tulumu üretiyor.

- Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, toplanan yardımların 246 araç ile deprem bölgelerine gittiği bildirildi.

Açıklamada, 466 paket temel gıda, 522 palet su, 2 bin 300 ster odun, 82 ton un, 1240 adet çadır, 4 bin 815 battaniye, yorgan, 361 palet hijyen ve bebek ürünleri, 147 palet teknik malzeme, 95 palet ayakkabı, 3 seyyar tuvalet, 2 mobil mutfak, 26 palet tıbbi malzeme, bin 479 ısıtıcı, 882 yatak, 115 bin 850 ekmek, 326 palet kıyafet, 112 halı, 30 ton saman ve yem ile 95 tüpün bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve esnaflar, yardımları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Deprem bölgesinde salgın riskine karşı da önlem alındığına işaret edilen açıklamada, "Kemirgen mücadelesi ve dezenfeksiyon çalışmaları için 5 araç 13 personelin yanı sıra cihaz ve ekipmanlarla deprem bölgesine gitti. Ekipler, çadır kentler ve toplanma alanlarıyla tuvaletler başta olmak üzere çok sayıda noktada dezenfekte çalışması yapıyor." denildi.

- Zonguldak'ta sattığı ineğin parasını depremzedelere bağışladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Recep Yalçın, ineğini satarak parasını depremzedelere bağışladı.

Yedigelli köyünde ikamet eden Yalçın, önceki gün 8 bin liraya sattığı ineğin parasını, depremzedelere ulaştırılmak üzere Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'a teslim etti.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, fabrikada işçi olarak çalışan Yalçın'ın yardımın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

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