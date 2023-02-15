Sakarya'da hastaneye kaldırılan depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanelerine gelen depremzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Halis, AA muhabirine, depremden haberdar oldukları andan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında kentte teyakkuza geçtiklerini söyledi.

Hastane afet planını devreye soktuklarını aktaran Halis, "O bölgeden gelecek vatandaşlarımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti verebilmek amacıyla yatak ve yoğun bakımı ful kapasiteye çıkaracak şekilde düzenleme yaptık. Bu arada da o bölgeye doğru ekiplerimiz yola çıkmıştı." dedi.

Halis, afetin ardından hastanelerine yaklaşık 300 hasta başvurusu olduğunu dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bunların 103'ü enkaz altında kalan hastamız, genelde kırıklar şeklinde başvurular oldu. Bunun yanı sıra diğer kronik ve başka hastalıklar nedeniyle hastanelerimize başvurular oldu. Halihazırda yaklaşık 50 hastamıza yatış verdik, bir kısmını taburcu ettik. Kalan kısmı da hala hastanemizde çeşitli kliniklerimizde tedavi almakta. Gelen hastalar çoğunlukla burada yakını olan hastalarımız. Başvuru anından itibaren en üst düzeyde sağlık hizmeti vermeye çabaladık, hala da bu çabayı gösteriyoruz."

Halis, "Hastaların genel sağlık durumları iyi. Genelde travması olan hastalarımızın buraya başvurusu nadir çünkü onlar ilk andan itibaren en yakın hastanelere başvurdu. Belki merkezden biraz uzak olmamız nedeniyle bize daha hafif hastalar başvuru yaptı. Şu ana kadar olumsuz durum yaşamadık. Sıkıntılı hastalarımızın da en üst düzeyde tedavilerini sağlamaya çalışıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.