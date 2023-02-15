Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 508 personel ve 256 araç afet bölgesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 508 personel ve 256 araç afet bölgesinde

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 508 personel ve 256 araç afet bölgesinde

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 508 personel, 256 araç ve 104 yardım tırı ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından gittiği afet bölgesinden çalışmaları sonrası Sakarya'ya dönerek yardım faaliyetlerini koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeniden afet bölgesine gitti.

Yüce, Sakarya'daki ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaları denetleyerek Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay gibi kentlerde çalışmaya devam edecek.

Yüce'nin talimatıyla depremin meydana geldiği ilk andan itibaren harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 508 personel ve 256 araçla bölgede kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veriyor. 17 Ağustos 1999'da deprem felaketini yaşayan kentte 1 milyon Sakaryalı da yürütülen yardım faaliyetlerine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla şu ana kadar bölgeye gönderilen yardım tırı sayısı ise 104'e ulaştı.

- "Yaraları sarmak için mücadele ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sakarya'nın vefakar, cefakar, vatansever insanlarının, felaketi yaşayan vatandaşlara yalnızlığı hissettirmediğini belirterek, "Bu zorlu süreçte ortaya konulan fedakarlık tüylerimizi diken diken etti. Belediyeler, kurumlar, vatandaşımız tek yürek olduk ve yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. İlk günlerde afet bölgesindeki şehirlerdeydik ve katkı sunmaya çalıştık. Sakarya'daki çalışmaları görmek için ara verdiğimiz çalışmalarımıza bölgede devam edeceğiz. Ekiplerimiz, son vatandaşımız enkazın altından çıkarılana kadar ve süreç bitene kadar orada olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da hastaneye kaldırılan depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Sakarya'da hastaneye kaldırılan depremzedelerin ...
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kocaali Ziraat Odasında başkanlığa yeniden Tunca getirildi
YEREL HABERLER Kocaali Ziraat Odasında başkanlığa yeniden Tunca ...
Sakarya'da depremzedelerin hastanedeki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da depremzedelerin hastanedeki tedavisi ...
SAÜ, deprem bölgesindeki yapılar ile afetin sosyolojik ve dini boyutlarını araştıracak
YEREL HABERLER SAÜ, deprem bölgesindeki yapılar ile afetin ...
SUBÜ'de AFAD Koordinasyon Kurulu ve Gönül Elçileri Platformu kuruldu
YEREL HABERLER SUBÜ'de AFAD Koordinasyon Kurulu ve Gönül Elçileri ...
Sakaryalı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere üretiyor
YEREL HABERLER Sakaryalı kadınlar depremzedeler için atkı ve bere ...
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 337 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 337 depremzede misafir ...
Sakarya'da 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Umre parasını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Umre parasını depremzedelere bağışladı
Sakarya'dan deprem bölgesine destekler Valilik koordinesinde sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'dan deprem bölgesine destekler Valilik ...
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri huzur haklarını depremzedeler için bağışladı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri huzur ...
Sakarya'da kafede çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Sakarya'da kafede çıkan yangın hasara yol açtı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Sapanca'da ilk yardım kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Sapanca'da ilk yardım kursu kayıtları başladı
TIR'dan indirilirken, mahalleye dağılan 70 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TIR'dan indirilirken, mahalleye dağılan 70 kaçak ...
(Görüntülü)KAÇAK GÖÇMENLERİ MAHALLE HALKI İLE JANDARMA YAKALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAÇAK GÖÇMENLERİ MAHALLE HALKI İLE ...
Sakarya'da yol kenarında tırdan indirilen düzensiz göçmenlerden 70'i yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da yol kenarında tırdan indirilen düzensiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.