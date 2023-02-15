SUBÜ akademisyenleri deprem bölgesinde hasarlı binaları inceleyecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasarlı binaları incelemek üzere bölgeye gitti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ tarafından planlanan çalışmalar doğrultusunda Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DAMER) görev yapan öğretim elemanları, afet bölgesinde bakanlık koordinasyon ekiplerine destek vermek için çalışmalarına başladı.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından bir rapor hazırlanarak ilgili kurumlara sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Öte yandan SUBÜ, depremlerin ardından arama kurtarma, destek personeli, araç, bilimsel destek, kan ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdi.

Kalıcı mutfak, kışlık mont ve ceket dikimi ile sağlık personeli destekleri de yakın zamanda bölgeye ulaştırılacak.

Yardım çalışmalarını AFAD koordinasyonu ile daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek için SUBÜ AFAD Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin yardım süreçlerinde yer alması için SUBÜ Gönül Elçileri Platformu oluşturuldu ve hazırlanan web sitesinden kayıtlar alınmaya başlandı.

SUBÜ Arama Kurtarma ekibiyle üniversiteden toplam 28 gönüllü personel ve 7 araç hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek çalışmalara destek sağlamaya başladı. 650 koli gıda malzemesi tırlara yüklenerek bölgeye ulaştırıldı.

Kızılay Sakarya Şubesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında kampüs alanına kurulan kan alma noktasında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) personeliyle ilk etapta yaklaşık 200 ünite kan desteği sağlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1500 kişiye sıcak çorba hizmeti başlatıldı.

Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulunda haftanın 4 günü ekmek ve unlu mamullerin üretimine başlandı. SUBÜ'ye ait Sapanca Park Oteli ise tüm imkanlarıyla AFAD tarafından yönlendirilen depremzedelere hizmet sağlıyor.

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