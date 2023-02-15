Serdivan Belediye Başkanı Alemdar, depremzedeleri ziyaret etti

SAKARYA (AA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, ziyaretlerinde, depreme Hatay ve Malatya'da yakalanan depremzedelerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Alemdar, depremzede çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Alemdar, zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olunduğunu belirtti.

Depremi daha önce yaşamış bir kent olarak depremzedeleri çok iyi anladıklarını belirten Alemdar, "İnşallah bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimize Serdivan Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Belediye olarak düzenlediğimiz yardım kampanyasına vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi oldu ve binlerce yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik." ifadelerini kullandı.



Alemdar, güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahip olunduğuna işaret ederek, "Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Serdivan Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. Bu vesileyle ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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