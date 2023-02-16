Ferizli'ye gelen depremzedelerle yakından ilgileniliyor

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SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelerle yakından ilgileniyor.



Kaymakam Hasan Balcı, Ferizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleriyle deprem bölgesinden gelerek yakınlarının yanına veya boş dairelere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ediyor.



Depremzedelerle sohbet eden Balcı, eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimleri harekete geçiriyor.

Kaymakam Balcı, AA muhabirine, depremzedeler konusunda hassasiyet gösteren ilçe halkına teşekkür etti.



Ferizli'ye gelen misafirlerin muhtarlar aracılığıyla bildirimlerini yaptığını aktaran Balcı, "Muhtarımızın da Kaymakamlığımıza bildirimlerinden sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın görevlileriyle ilgili güvenlik kolları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve diğer kurumları harekete geçiriyoruz. Meslekleri olan, acilen işe girmek isteyenlere de OSB'lerde yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Balcı, deprem bölgesine 23 tır gıda, giyim ve uyku tulumu yardımı gönderdiklerini, desteklerinin süreceğini kaydetti.



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