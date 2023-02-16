Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi ile 922. Sokak kesişiminde motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması, çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Erenler ilçesindeki kavşakta yayaya yol vermek isteyen tıra, bir otomobilin arkadan çarpması da kameraya yansıdı.
Adapazarı'nda Eser İlkokulunun bulunduğu kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması, savrulan aracın park halindeki otomobile çarparak durması da görüntülerde yer aldı.
Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.