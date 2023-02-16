AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, depremzedelerin doğum gününü kutladı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, depremzede ailelerin doğum gününü kutladı, pasta kestiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden kente gelen vatandaşlardan bazıları, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda misafir ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile yurdu ziyaret eden Atabek, depremzede ailelerin doğum gününü kutladı. Pasta kestiği çocuklarla yakından ilgilenen Atabek, onlara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

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