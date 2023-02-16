Adapazarı Kızılay gönüllüleri, Kahramanmaraş'ta kurdukları çadırlarla depremzedelere destek oluyor

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SAKARYA (AA) - Türk Kızılay Adapazarı Şubesi gönüllüleri, "asrın felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş'ta 32 çadır kurarak depremzedelere destek sağlıyor.

Sakarya'da 1999 Gölcük Depremi'ni yaşayan 20 kişilik Kızılay gönüllüsü, deprem bölgesinde gıda ve benzeri yardımların yanı sıra kurdukları çadırlarda depremzedelere sıcak ortam sağlamaya çalışıyor.

Gönüllüler, Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'da da çalışmalarını sürdürecek.

Adapazarı Kızılay Şubesi Başkanı Nur Gülşan, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a barınma desteğinin yanı sıra gıda ve giysi yardımlarıyla gittiklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı 20 kişilik ekiple bölgede görev yaptıklarını aktaran Gülşan, evleri yıkılan 610 depremzedeyi kurdukları 32 çadıra yerleştirip tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.



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