Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Karabük, Kocaeli ve Bartın'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD tarafından Hatay'ın Defne ilçesine 54 yataklı konteyner sahra hastanesi yapımına ilişkin ekipler, altyapı çalışması yürütüyor.

Sahra hastanesi için İstanbul'dan temin edilen 14 konteyneri taşıyan 7 tır yola çıktı. İlçeye toplam 96 konteyner sevk edilecek.

Öte yandan İzmit ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal atölyesinde, öğretmenler ve öğrenciler, depremzedeler için soba üretimine başladı.

Sobalar, Valiliğe teslim edildikten sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, depremzedelere 2 milyon 353 bin liralık yardım ulaştırdıklarını, bölgeye çadır göndermek için de çalışma başlattıklarını bildirdi.

Bulut, yaptığı açıklamada, deprem sabahı, olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, yardım kararı aldıklarını aktararak, şöyle dedi:



"Bu kararımızı daha da genişleterek, seçilmiş organ üyelerimizi de sürece dahil ettik. Yönetim kurulu, meclis, komite ve üyelerimizin yer aldığı 183 destekçinin nakdi bağışlarıyla toplamda 1 milyon 353 bin 86 lira topladık. Oda bütçemizden de haricen 1 milyon lira ödenek ayırdık. Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile temasa geçerek öncelikli ihtiyaçları tespit ettik. İvedilikle satın alma süreçlerimizi başlatarak ihtiyaç malzemelerini tedarik ettik."

Satın aldıkları 126 bin 835 ürünü, oda hizmet binasından tırlara yükleyerek bölgeye gönderdiklerini belirten Bulut, nakdi yardımların yanı sıra ayni yardımları da bölgeye ulaştırdıklarını, 11 tır ihtiyaç malzemesini, çeşitli zaman dilimlerinde bölgeye yolladıklarını kaydetti.

KOTO heyetinin de deprem bölgesine gittiğini aktaran Bulut, Kahramanmaraş'ta Vali Yavuz ile bir araya geldiklerini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen yardım koordinasyon çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Bulut, deprem bölgesindeki yıkım ve kış şartlarının, vatandaşların hayata tutunmasını zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Sizler ve üyelerimizin destekleriyle 200 çadır göndermeyi hedefliyoruz. Siz ve bu toplantı vesilesiyle üyelerimize çadır bağışına destek çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

KOTO Meclisi Toplantısında, meclis üyelerinin oy birliğiyle 1 yıllık huzur haklarının çadır bağış kampanyasına aktarılması ve afet komisyonu kurulması kararı alındığı bildirildi.

- Karabük

Karabük Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, toplanan yardımların 253 araçla deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yardımlar arasında 471 paket temel gıda, 522 palet su, 2 bin 480 ster odun, 82 ton un, 1240 çadır, 4 bin 815 battaniye, 362 palet hijyen ürünleri, 147 palet teknik malzeme, 95 palet ayakkabı, 5 seyyar tuvalet, 2 mobil mutfak, 26 palet tıbbi malzeme, 1574 ısıtıcı, 882 yatak, 115 bin 850 ekmek, 327 palet kıyafet, 112 halı ile 30 ton saman ve yemin yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve esnaf da yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların bağışladığı gıda kolisi, soba, hijyen malzemeleri, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme tırlarla depremde etkilenen illere gönderilmeye devam ediyor.

Bartın Mesleki Eğitim Merkezi ve Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen sobalar ile Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ekmeklerin de deprem bölgesine gönderimi devam ediyor.

Öte yandan Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Vali Arslan, toplumun her kesimi gibi depremin ilk anından itibaren seferber olan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Arslan, yardımların bölgede ortaya çıkan ihtiyaçlara göre hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile diğer ilgililer katıldı.

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