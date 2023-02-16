SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarının yapım çalışmasını yürütecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde farklı alanlarda çalışmalara desteğin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarının bölgeye gönderilen SASKİ personeli tarafından yapılacağı kaydedildi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla bölgeye sorunsuz kanalizasyon ve içme suyu hattı kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Deprem bölgelerinde yaşanan altyapı sorunlarının giderilmesi için personelimiz bölgeye sevk ediliyor. İhtiyaç halinde ekiplerimiz anında yola çıkıyor. En son yolcu ettiğimiz ekibimiz ise konteynerlerin altyapı bağlantısı için Adıyaman'a ulaştı. Yaraların tez zamanda sarılması için tüm imkanlarımızla seferber olduk." ifadelerine yer verildi.

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