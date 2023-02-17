Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının engellenmesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramada, ruhsatsız 15 tabanca ve 10 tüfek, 16 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 2 bin 221 mermi, 105 bıçak, kılıç ile pala ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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