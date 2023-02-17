Miraç Kandili mesajları

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SAKARYA (AA) - Sapanca ve Serdivan belediye başkanları ile Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mesajında, manevi gecelerin, insanlar arası dostluk ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu belirtti.

Miraç'ın, yükseliş, insanın nefsi duygularından, kötü düşüncelerinden arınarak yüce makamlara yükselişini temsil ettiğini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edildiğinden bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması sebebiyle Miraç'a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Yaşanan tüm afetlerin, savaşların bitmesi ve bir daha yaşanmaması için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu mübarek gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği bu özel gecede, ülkemizin bekası, birlik ve beraberliğinin daim olması için dua edelim. Yaşanan depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlara ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum."

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük felaketinin yaşandığı bu günlerde, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmanın yaraları saracak derecede önemli olduğunu vurguladı.

Alemdar, mesajında, "Hassas dönemlerden geçtiğimiz ve mucizelere tanıklık ettiğimiz şu günleri Rabbim, Miraç Kandili'nin hürmetine, daha kolay atlatmamızı nasip eylesin. Bu vesileyle başta Serdivanlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik ise mesajında, birlik ve beraberliğe, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğuna değinerek, Miraç Kandili'nin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını temenni etti.

Miraç Kandili'nin, içinde büyük hikmetler biriktiren, mucizelerle dolu bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Sevindik, "Sakaryalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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