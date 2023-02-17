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Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

AA

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi sakinleri deprem bölgesine odun yardımında bulundu.

Kuzuluk Orta Mahalle meydanında vatandaşlar, imece usulü çalışarak deprem bölgesindekilerin ısınma ihtiyacına katkıda bulunmak için odun kesiyor, parçalıyor ve çuvallara doldurarak bölgeye gönderiyor. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da mahallesindeki çalışmalara destek verdi.

Soykan, birlik ve beraberlik örneği sergilendiğini belirterek "Hemşehrilerimiz gece gündüz demeden deprem bölgesine gönderilmek üzere yakacak odun hazırlıyorlar. Akyazı Belediyesi olarak bu çalışmalara gerek araç gerekse personel desteği veriyoruz." dedi.

Muhtar Murat Çakmakçı da bölgeye 30 tır odun yardımı gönderdiklerini dile getirerek "Gece saat 03.00'a kadar yükleme yaptığımız oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Tekiz, biriz hep birlikte Türkiye'yiz." diye konuştu.

- Kocaeli

Kocaeli'de, bölgede evleri hasar görenler için çadırlar hazırlanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) kursiyerler ve eğitmenlerce her bir aşaması planlanarak özenle kurulum aşamasına kadar hesaplanan deprem çadırları kısa sürede tamamlandı.

SEKA Kaynak Atölyesinde 30 deprem çadırı sıfırdan inşa edilerek kurulum için hazır hale getirildi. Depremzedeler için hazırlanan çadırlar, bölgeye ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi.

Öte yandan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından afetzedeler için soba üretimi gerçekleştiriliyor.

Öğrencileri ziyaret eden Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, günlük 80 sobanın üretildiğini aktararak depremzedeler için acil ihtiyaç olan sobaların üretilmesinde emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

Dilovası'ndan onlarca tır yardımın bölgeye ulaştırıldığını bildiren Kubilay, "Asrın felaketini birbirimizle kenetlenerek aşacağız, yaraları birlikte saracağız." dedi.

- Karabük

Karabük Valiliği koordinasyonundaki yardım kampanyaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, toplanan yardımların 256 araçla bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, süreçte bölgeye ulaştırılan yardımlar arasında 472 paket temel gıda, 522 palet su, 2 bin 537 ster odun, 82,3 ton un, 1240 çadır, 4 bin 815 battaniye, 363 palet hijyen ürünleri, 147 palet teknik malzeme, 95 palet ayakkabı, 26 palet tıbbi malzeme, 115 bin 850 ekmek ile 30 ton saman ve yemin yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile STK'ler ve esnaf da yardımları bölgeye ulaştırmaya devam ediyor.

- Düzce

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaların ardından aldıkları bir maaş ikramiyeyi depremzedelere bağışladı.

Düzce Belediyesince görevlendirilen 22 kişilik arama kurtarma ekibi, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla özverili çalışmaları dolayısıyla birer maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

İtfaiye personeli ikramiyeyi depremden etkilenen bölgelerdeki insanlara gönderdi.

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