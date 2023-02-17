Sakarya ve çevre illerde depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi'nde vatandaşlar, cuma namazından sonra saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazdan önce depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Kocaeli

Kocaeli'deki camilerde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ni dolduran ve bahçesinde de saf tutan vatandaşlar, cuma namazının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı eda etti.

- Düzce

Düzce'deki camilerde cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kent merkezinde bulunan Büyük Cami'nin içerisini ve bahçesini dolduran vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namazın ardından dua edildi, deprem bölgesine gönderilmek üzere bağış toplandı.

- Karabük

Karabük Ulu Cami'de vatandaşlar cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan namaza, Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da katıldı.

Namazdan önce depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere bağış toplandı.

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