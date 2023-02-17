Sakarya'dan deprem bölgesine yardım

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tekeler SAMEK Hanımeli Üretim Atölyesi'ndeki görevlilerin deprem bölgesindeki vatandaşların üşümemesi için çalıştığı belirtildi.

Bu kapsamda afet bölgesinde olumsuz hava şartlarıyla mücadele veren depremzedelere yönelik 1200 takım şal, bere ve atkı hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında ürünlerimizin üretimi hızlı bir şekilde devam ederek bölgeye ulaşması hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Sakarya'nın Geyve ilçesinde öğrenciler, bölgeye gönderilmek üzere kitap ve oyuncaklarını satışa çıkardı.

Öğrenciler Zehra Kayra ve Ahmet Mirza Yördan ile Hümeyra Kırkhan, ilçe merkezinde yardım amaçlı satış standı açtı.

Yardımsever öğrenciler, evlerindeki oyuncak, kitap ve kendilerine verilen hediyelerden oluşan eşyaları depremzedelere destek olabilmek için stantta satışa sundu.

Ayrıca Serdivan Belediyesince bir kamyon ve bir iş makinası ile iş insanları ve vatandaşlar tarafından 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.



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