Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremzedelere yardım elini uzattı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için #eniyibizanlarız sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar ile uzman ve teknik ekip bölgeye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibi, ilk günden itibaren arama kurtarma, barınma ve yeni yerleşim yerlerinin kurulması konularında özverili çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da temaslarda bulunan Yüce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Yenişehir'de kurulan çadır kenti ziyaret etti.



Vali Yardımcı Zerrin Beşikçi'nin de eşlik ettiği ziyarette çadırları dolaşan Yüce, vatandaşların ihtiyaçlarını sordu.

Bölgede oluşturulan 2 bin 200 çadırdan oluşan yaşam çadır kentte lavabo, duş, mescit, kreş, oyun parkı, sağlık ocağı, market ve birçok sosyal alanlar bulunuyor.



Depremden etkilenen, evini, yakınlarını kaybeden afetzedeler çadır kentte yaşamını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, bölgede canla başla mücadele eden AFAD gönüllüleriyle bir araya geldiğini ve kurtarılan her can için duacı olduklarını belirtti.

Deprem felaketinin herkesi derinden yaraladığını aktaran Yüce, "Şimdi yaralarımızı sarmak için hep birlikte seferber olduk. Diyarbakır'da hem de tüm şehirlerimizde vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Buraya yaraları sarmaya, dertlere derman olmaya geldik. Ekiplerimiz her alanda görev aldı, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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