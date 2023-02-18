Sakarya'da üretilen "afet araçları" depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da mobil olarak üretilen hastane, mutfak, tuvalet, banyo, fırın gibi "afet araçları", Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetzedelere hizmet veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerin ardından bölgeye giden kurumlar ile yardım kuruluşlarının kullanımına sunulan ve depremzedeler için tasarlanan afet araçları, sağlık, beslenme ve hijyen gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

Mobil üstyapı üreticisi firmanın genel müdürü Alp Dora, AA muhabirine, sektörde 64 yıldır faaliyet gösterdiklerini, son 20 yıldır da afetlerde kullanılan hastane, mutfak, tuvalet, banyo gibi mobil afet aracı üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay gibi kurumlar ile belediyelerde kullanılan afet araçlarının üretimini yaptıklarını aktaran Dora, bu araçlarla ilgili AR-GE çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Dora, bu kurum ve kuruluşlar için son 2 yılda ürettikleri araçların sahada bulunduğunu belirterek, "Bir aracın üretim süresi 60 ila 75 gün arasında değişiyor. Dolayısıyla depremin olduğu ilk etapta, mevcut araçların sahaya aktarılmasına destek olduk. Şu anda da hızlı bir şekilde ramazan ayına yetiştirmeye çalıştığımız mutfak araçlarımız var. AFAD, Türk Kızılay gibi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda araçların üretimini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında da Kızılhaç gibi kurumlarla çalıştıklarını dile getiren Dora, "Yurt dışındaki yardım kuruluşlarına da mobil hastane yapıyoruz. Onlara da mutfak ürünleri üretiyoruz. Ukrayna'daki savaş sonrası bölgeye de mobil hastanelerimiz gitti. Dünyadaki bütün yardım kuruluşlarına afet araçları üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Depremin olduğu ilk anda koordine olup mevcut araçların gittiği illeri öğrenerek teknik destek verdiklerini anlatan Dora, "Deprem bölgesinde mutfak, koordinasyon merkezi, ekmek fırını, tuvalet, çamaşırhane gibi yaklaşık 100 aracımız var. Şu anda da bunların yenilerini bölgeye hızlı bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. 2 ay içerisinde bir bu kadar daha aracı sahaya indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "20 mutfak ve 20 fırın üretimine başladık"

Dora, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının başında tuvaletin geldiğine işaret ederek, öncelikli olarak bu alana yönelik üretimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Ramazan ayının yaklaştığına değinen Dora, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında da orada mutfak ihtiyaçlarını ve küçük ikram araçlarımızla da köylerin yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda tek hedefimiz; ramazan ayında oradaki mutfak ve ekmek fırını grubunda ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye ulaşmak. Daha sonra da barınma ve diğer alanlarla ilgili de bazı konteyner projelerimiz, üretimlerimiz başlayacak. 20 mutfak ve 20 fırın üretimine başladık. Bu araçların üretimi devam ediyor. Kamu kurumlarıyla da gerekli protokoller imzalandı."

Dora, üretim süreçlerini hızlandırdıklarını aktararak, "Gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah 30 gün içerisinde üretimlerimizi tamamlamaya çalışacağız." dedi.

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