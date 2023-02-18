Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Kocaeli, Düzce ve Bolu'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzedelere her gün sıcak yemek vermenin yanı sıra yaraların sarılması için çalışmalar yapıyor.

Altyapı çalışmaları yürüten belediye ekipleri, diğer yandan da Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kent inşa çalışmalarına katkı sağlıyor.



Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, güvenliğin sağlanması amacıyla 2 metre yüksekliğinde, 1200 metre uzunluğunda çevre çitinin imalatını gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çocuklar için 200 metrekarelik oyun parkının da inşasına başladı.

Çeşitli oyun gruplarının yer alacağı park, depremzede çocuklar için terapi merkezi rolü üstlenecek.

Öte yandan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden 51'inci yardım tırı bölgeye uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Metin Kubilay, depremin ilk duyulduğu andan itibaren bütün imkanları bölge için seferber ettiklerini söyledi.

Bölgeye şu ana kadar 51'i tır olmak üzere 81 yardım aracı gönderdiklerini aktaran Kubilay, "Dilovası, Türkiye için tek yürek, gurur duyuyoruz. Halkımızın dayanışmasıyla OSB'lerimizde sanayicimiz her türlü imkanlarını depremzedelere göndermeye devam ediyor. Bu yardımların sürekliliği çok önemli. Buna hep devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Dilovası Şube Başkanı Emre Sarıca da depremin ardından yaptıkları çalışmaları anlattı.



- Düzce

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce, kente getirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlerin desteğiyle "Sosyal Market" kuruldu.

Personel, gıda, giyim, hijyen, bebek ve çocuk bakım malzemelerini kolileyerek depremzedelere ulaştırıyor.

Gölyaka ilçesinde ise esnaf ve hayvan yetiştiricileri tarafından toplanan 100 çuval yem, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgeye ulaştırıldı.

Yığılca Halk Eğitim Merkezinde de kurum personeli, usta öğreticiler ve kadın kursiyerler tarafından depremzedeler için 300 parça kıyafet üretildi. Kursiyerlerin aralarında topladıkları bağışlarla satın alınan polar, kışlık içlik ve eşofmanlar da kolilenerek bölgeye ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi.

- Bolu

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremzedeler için okulun atölyesinde 26 tuvalet ve banyo ile 50 soba üretimi yaptı.



Temin edilen dezenfektanların da arasında bulunduğu yardım malzemeleri, öğretmenler tarafından tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

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