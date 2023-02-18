Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'da konteyner kent kuracak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 2 bin 500 depremzede için konteyner kent oluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından yaraları sarmak için 508 personel ve 256 araç bölgeye sevk edildi.

Afetzedelere yeni yaşam alanlarının oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin bölgedeki incelemelerinin ardından Altınşehir Mahallesi'nde konteyner kentin kurulacağı arazi belirlendi.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri arazide kurulum öncesi hazırlık çalışmasına başladı. Gelecek haftadan itibaren ise montaj işlemine başlanacak.

- Konteyner kentte 1 yıl boyunca ihtiyaçlar karşılanacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, konteyner kentin içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısının Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildiğini belirtti.

Yüce, kurulması planlanan 400 konteynerden 350'sinin konaklama, 50'sinin de mescit, sağlık ocağı, kreş, market, çocuk oyun grupları gibi sosyal alan olarak 2 bin 500 kişiye hizmet sunacağını ifade etti.

Konteyner kentte bir yıl boyunca tüm ihtiyaçların karşılanacağını, 3 öğün yemek hizmeti verileceğini aktaran Yüce, "Gayretimiz yaralara merhem olmak. 'En iyi biz anlarız.' diyoruz çünkü aynı durumu biz de yaşadık. 17 Ağustos 1999 gecesinde evimiz, barkımız yıkıldı. Onların yaşadığını en iyi hisseden şehir olarak 1 milyon tek yürek olduk. Tüm şehirleri gezdik, ihtiyaçları belirledik. Şimdi Adıyaman'da kuracağımız konteyner kentle 2 bin 500 kişiye yuva olmak istiyoruz. Pazartesi gününden itibaren kuruluma başlıyoruz. Konteynerlere ulaşmamızda bize destek olan iş dünyasına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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