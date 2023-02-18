Sakarya'da devrilen traktör sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü tedavi altına alındı.



Reşat Acar idaresindeki 54 RH 123 plakalı traktör, Turgutlu Mahallesi'nde manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Acar'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılan Acar'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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