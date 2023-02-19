Sakarya'da depremzedeler yararına tiyatro oyunu sergilenecek

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SAKARYA (AA) - Tiyatro Suretler Ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına sahne alacak.

Kentte 2010'dan bu yana sahneye çıkan Tiyatro Suretler Ekibi, 21 Şubat'ta, "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlı tiyatro oyunuyla perdelerini depremzedeler için yeniden açmaya hazırlanıyor.

Erdinç Aydın tarafından kaleme alınan, uyarlama ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği tiyatro oyununun geliri, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için bağışlanacak.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 19.47'de sahnelenecek oyunun biletleri, "www.tiyatrosuretler.com.tr" adresinden ya da salon girişinden temin edilebilecek.

Tiyatro grubunun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler tüm milletimizi derinden yaraladı. Acımız ve kaybımız çok büyük. Allah tekrar aynı acıyı yaşatmasın. Bu zor günleri el birliğiyle aşacağız. Deprem nedeniyle ara verdiğimiz sahnelere, bölgedeki depremzede vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yardım edebilmek için dönüyoruz. Oyunumuzu izlemeye gelecek seyircilerimizden, depremzede çocuklarımız için oyuncak ve kitap getirmelerini de bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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