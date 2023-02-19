Deprem bölgelerinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı Sakarya'ya döndü

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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'dan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bir bölümü görevlerini tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm imkanlarla bölgeye seferber olundu.

Bölgede 256 araç ve 508 personelle yaraları sarmak için mesai harcayan ekipler, enkazdaki başarılı çalışmalarıyla Kahramanmaraş'ta canlara umut oldu.

Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'te de diğer gruplarla yaşam belirtisi arayan ekipler, yaklaşık 13 günlük süreçte 50'ye yakın vatandaşı kurtardı.

Görevlerini tamamladıktan sonra bölgede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından uğurlanan kurtarıcılar, Sakarya'da belediye bürokratları ve görev arkadaşlarınca karşılandı.

Enkazdaki hayatları kurtarmak için üstün çaba gösteren itfaiye erleri de kendilerini karşılayan çalışma arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi.



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