Sakaryaspor ile Bitexen Sapanca Gençlikspor, depremzedeler yararına maça çıktı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bitexen Sapanca Gençlikspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki afetzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı.

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve Sapanca Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müsabakanın tüm bilet gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı belirtildi.





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