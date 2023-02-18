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Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen çift ile kızlarının cenazeleri defnedildi

AA

Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen çift ile kızlarının cenazeleri defnedildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen anne, baba ve kızları toprağa verildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman (44), eşi Hacer (44) ve kızları Zeynep Zengin'in (19) cenazeleri, Ömercikler Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.

Burada alınan helallik sonrası Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan hastanede tedavisi süren çiftin diğer çocuğu Emirhan Zengin'in (18) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin, doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, karı koca ve kızları olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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