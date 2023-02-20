Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de öğrenciler dersbaşı yaptı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaleli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da, yarıyıl tatili ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Sakarya'da 220 bin öğrenci, 788 okulda derse başladı.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileri, tatilin ardından arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğrenciler, sağanak nedeniyle okul koridorunda İstiklal Marşı okuduktan sonra sınıflarına girdi.

- Karabük

Karabük ve ilçelerinde 204 okulda 36 bin 706 öğrenci, tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Okullarında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

- Bolu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle uzatılan tatilin ardından Bolu kent merkezinde ve ilçelerde ders zili çaldı.

Bazı öğrenciler okula aileleri ile geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okullarda dersler başladı.

- Kocaeli

Kocaeli'de 426 bin 636 öğrenci sınıflarına döndü.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen öğrenciler, aileleriyle okullara geldi.

- Bartın

Bartın'da da öğrenciler, tatilin ardından sınıflarına kavuştu.

Sağanağın etkili olduğu kentte okullara ailesiyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, zilin çalmasıyla sınıflarına girdi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da öğrenciler, tatilin ardından sınıflarına kavuştu.

İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından zilin çalmasıyla sınıflarına giren öğrenciler, derslerine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okullar, evlatlarımızın ikinci yuvasıdır. Afet bölgesinde de ders zilini tekrar çaldırmak için olanca gayretimizle çalışıyoruz çünkü gelecek, çocuklarla gelecek." ifadelerine yer verildi.





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