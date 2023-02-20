Sakarya'da aniden çıkan rüzgar göl kenarındaki masa ve sandalyeleri sürükledi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, şiddetli rüzgarın sahildeki masa ve sandalyeleri sürüklemesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sapanca Gölü kenarındaki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, su kenarında kurulu masalarda oturan vatandaşların, göl tarafından bir anda gelen şiddetli rüzgara maruz kalması yer alıyor.

Vatandaşların masalardan kalkarak işletmeye yöneldiği görülen kayda, yiyecek ve içecekler ile tabakların savrulması yansıyor. Kayıtta ayrıca masa ve sandalyelerin bir kısmının göle sürüklendiği görülüyor.



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