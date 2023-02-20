Sakaryaspor, Hatay Kırıkhan'da çadır kent kurdu

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadır kent kurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, depremlerin ardından yardım tırları ve aşeviyle bölgede vatandaşlara destek olmaya başlandığı belirtildi.

Kırıkhan ilçesi Bektaşlı köyünde oluşturulan "Sakaryaspor Çadır Kenti"nde 100 çadırın kurulumunun tamamlandığı aktarılan açıklamada, alana ayrıca tuvalet, duş, kreş, aşevi, sosyal alan, mescit, eşya ve gıda deposu yapıldığı kaydedildi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, çadır kent kurulumunda emeği geçenlere teşekkür edildi.





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