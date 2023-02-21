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Sakarya'da yaşayan uluslararası öğrenciler, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına destek veriyor

AA

Sakarya'da yaşayan uluslararası öğrenciler, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına destek veriyor

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI/ONUR ORHAN - Sakarya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yardım çalışmalarına uluslararası öğrenciler de katılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım seferberliği devam ediyor.

Kente yükseköğretim için gelen farklı ülkelerden yabancı öğrenciler de ayni ve nakdi yardımda bulunmalarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek veriyor.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği koordinesinde hazırlanan soba, halı, kıyafet, bebek bakım ürünleri ve maması taşıyan 23'üncü yardım tırı, aynı zamanda derneğin gönüllüsü öğrencilerin de desteğiyle yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

- Bangladeşli öğrenci Uddin: "Bu felaketi birlikte atlatacağız"

Sakarya Üniversitesi Yedirenk Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Bangladeşli Burhan Uddin, AA muhabirine, depremin başlangıcından itibaren uluslararası öğrenciler olarak yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman kendilerine yardım ettiğini dile getiren Uddin, "Türkiye'yle hareket etmemiz lazım. Uluslararası öğrencilerle fiziksel ve maddi desteklerde bulunmaya çalıştık. Sakarya'daki öğrenciler para ve gıda desteği verdi. Bunları tırlara yüklüyoruz." dedi.

Uddin, Bangladeş'in kentte eğitim derneği bulunduğunu da aktararak, "Dernekte depremzedeler için ekmek üretiliyor. İnşallah bu felaketi birlikte atlatacağız." diye konuştu.

- Sudanlı İdris: "Elimizden geleni yapmaya çalıştık"

Sudanlı öğrenci Tarık İdris de güçleri yettiğince çalışmalarda yer aldıklarını anlatarak, "Güzel Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu büyük felaket sonrası çorbada bizim de tuzumuz olsun diye acizane yardım kampanyası yaptık. Arkadaşlar farklı ülke topluluklarından yardımlar topladı. Nakdi ve ayni yardımları, onların adına ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İdris, uluslararası öğrencilerin tırların yüklenmesine de destek verdiğine değinerek, "Bu büyük felakette az da olsa elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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