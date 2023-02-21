Sakarya'da 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.Y. ve M.Z.M'yi şüpheli olarak belirledi.



Zanlıların bulunduğu kamyonu durduran ekipler, yapılan aramada 56 kilogram skunk maddesi, 19 kilogram esrar, 5 kilo 150 gram toz esrar olmak üzere toplam 80 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi de bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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