Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediyenin hayırseverlerin desteğiyle başlattığı kampanya kapsamında toplanan 1500 koli erzak, 23. yardım tırıyla deprem bölgesine gönderildi.

- Kocaeli

Derince Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzedeler için Kocaeli ve Derince'de düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Derince Belediyesinin öncülüğünde bugüne kadar ilçede toplanan malzemelerden oluşan 132 yardım tırı, deprem bölgesine gönderildi.

Derinceli çocuklar Öykü Zeynep Selçuk ve Şeyma Civelek de kumbaralarında biriktirdikleri, sokakta kurdukları stantta çikolata ve kek satarak kazandıkları paraları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün aracılığıyla AFAD'a teslim etti.

Aygün, "asrın felaketi" karşısında dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, çocuklara teşekkür etti.

- Karabük

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 44 personel, Adıyaman'a görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 uzman hekim, 1 asistan doktor, 6 pratisyen tabip, 15 hemşire, 5 ebe, 9 yardımcı sağlık personeli ile 6 temizlik, güvenlik ve marangozdan oluşan 44 personelin deprem bölgesine gittiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar deprem bölgesine 11 ambulans ve UMKE aracı ile 175 personel görevlendirildiği kaydedildi.

- Zonguldak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor ile Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) senato üyeleri, dostluk maçı için bilet satın alarak depremzedelere destek oldu.

Zonguldak Kömürspor basın sözcüsü Şükrü Öztürk, geliri afetzedelere bağışlanacak olan maçın, bu anlamda büyük manevi bir değer taşıdığını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

- Düzce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inceleme yaptı.

Depremzede çadırlarını ziyaret eden Sözbir, depremzedelerle sohbet ederek, çocuklara ikramlarda bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren kurtarma ekibi, tıbbi malzemeler, ambulans gibi diğer ihtiyaç ürünleriyle depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Sözbir, "asrın felaketi"nin açtığı yaraları, Türkiye olarak birlikte iyileştireceklerini kaydetti.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personelden oluşan ikinci destek grubu, Hatay'a yardım için yola çıktı.

Müdürlük binasının bahçesinde işletme müdürü Sefer Tüce'nin talimatlarıyla toplanan ekip, dualarla uğurlandı.

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