Sakarya'da 26 evden hırsızlık şüphelisi 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 26 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.



Çalışmalar neticesinde, hırsızlık sırasında kullanıldığı değerlendirilen aracı kiralayan B.K. ile İ.Y, S.G, A.E. ve C.A'nın olayla bağlantısı olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait 3 ev ve bir depoda yapılan aramalarda, 26 evden çalındığı tespit edilen 122 nalbur ve hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Hendek Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden B.K. ve A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.