Kaynarca'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.



Karamanlar Mahallesi'nde oturan Sercan Sezer, sabah saatlerinde ablası tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilen gencin, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



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