Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde sahipsiz hayvanlar için Hatay'a veteriner hekim, mama ve hijyen malzemesi gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında, bölgeye desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Sakarya Veteriner Hekimler Odasıyla işbirliği yaptıklarını aktaran Yüce, sahipsiz hayvanların da mağduriyetini gidermek için harekete geçtiklerini kaydetti.

Yüce, bölgede sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi için alan oluşturacaklarını aktararak, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi bütün canlıları düşünmüştür. Oradaki tüm canlılarımıza destek vermek üzere tüm birimlerimiz bölgede." dedi.

Öte yandan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince hayırseverlerin desteğiyle alınan soba boruları da deprem bölgesine gönderildi.

- Depremzedeler yararına tiyatro sergilendi

Tiyatro Suretler Ekibince Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen, "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlı tiyatro oyununun geliri depremzedelere gönderilecek.

Depremzedelere yardım amaçlı sergilenen tiyatro oyununu izlemeye gelenlerin yanlarında getirdikleri hediye ve oyuncaklar da deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak.

Tiyatro Suretler Ekibi Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sancaklı, deprem bölgesinin yaralarını sarmak için tüm milletin tek yürek olduğu bir zamanda genç sanatçıların da depremzedeler için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sancaklı, depremzedeler için yardım amaçlı etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

- Zonguldak'ta depremzedeler için giysi ve battaniye üretiliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Halk Eğitimi Merkezince depremzedelere ulaştırılmak üzere polar eşofman takımı, battaniye ve çocuklar için küçük takı aksesuarları üretiliyor.

Alaplı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri ve kursiyerlerin katılımıyla tüm birimlerde yoğun çalışma yürütülüyor. 150 polar eşofman takımı, 50 battaniye üretimi tamamlanarak hazır hale getirildi.

Merkez müdürü Hüseyin Keskin, öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, 750 polar eşofman takımı, 250 battaniye üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında kurumsal ve kişisel olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını anlatan Keskin, şöyle dedi:



"Kumaş tedarik etmeye çalışıyoruz, sağ olsun hayırsever vatandaşlarımız da bize destek veriyor. Kaymakamlığımızdan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden kumaş temin ettik. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün gönderdiği ödenekle bir miktar daha kumaş alıp bu şekilde deprem bölgelerindeki insanlarımıza elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz."

Karadeniz Ereğli ilçesinde de depremden zarar görenler için çadır sobası üretildi.

Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı ve Gemi Makineleri Atölyeleri'ndeki üretime okulun öğretmenleri ve öğrencileri katılıyor.

Sobalar, depremden etkilenen illerde geçici olarak çadırlarda barınan depremzedelere ulaştırılacak.

Hazırlanan 50 soba, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, öğretmenlerin desteğiyle alınan 100 soba borusu da bölgeye ulaştırılacak.

- Bolu'dan deprem bölgesine 26 konteyner gönderildi

Bolu'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 26 konteyner yollandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, gazetecilere, Valilik öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oluşturacak konteyner kent ilk etapta hedeflenen 100 konteynerden 26'sının yola çıkarıldığını söyledi.

Ateş, ayrıca depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için de iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla kalıcı konut kampanyası başlattıklarını aktararak, kampanya detaylarının yakında açıklanacağını bildirdi.

- Karabük'ten 20 bekçi Malatya'ya gitti

Karabük Emniyet Müdürlüğünde görevli 20 bekçi, deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere Malatya'ya uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bekçiler Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın da katıldığı uğurlama töreninin ardından bölgeye hareket etti.

Ayrıca depreminin ardından afet bölgesine gönderilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili Karabük'te faaliyet gösteren odaların yönetim kurulu başkanlarından oluşan Deprem Yardımları Koordinasyon Kurulunun Üst Kurul Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Karabük'ün yüzölçümü bakımından en büyük orman varlığına sahip il olması dolayısıyla deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için ağaç evlerden oluşturulması planlanan Karabük Ahşap Evler Sitesi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunularak, bölgeden gelen diğer talepler ele alındı.

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