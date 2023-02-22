Sakarya Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da konteyner kent çalışmasına başladı

Hasar tespiti yapılmamış veya hatalı çıkmış binalara nasıl itiraz edilir?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'dan sonra ikinci konteyner kentin kurulumuna Hatay İskenderun'da başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı ilk andan itibaren araçları ve uzman personeliyle bölgedeki faaliyetlere katılan Büyükşehir Belediyesi, hayatların kurtarılmasında ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadı.

17 Ağustos 1999'da benzer acıları yaşayan Sakaryalılar arasında seferberlik başlatan Başkan Ekrem Yüce; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep başta olmak üzere yıkımın yaşandığı tüm kentlerde görev yaptı.

Teknik ekipleri, mobil hizmet personeli, arama kurtarma kadrosu, altyapı ve üstyapı çalışma ekibiyle 200'e yakın araç ve 500'den fazla personelle çalışan Belediye, bölgeye ciddi miktarda yardım ve insan gücü ulaştırdı.

- İskenderun'a 150 konteynerlik yerleşim birimi kuruluyor

Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da, 17 bin metrekare alanın 1500 metrekaresinde sosyal yaşam, 5 bin 200 metrekarelik bölümünde ise geçici barınma imkan sunacak 150 konteynerlik yerleşim birimi kuruyor.

Adıyaman Altınşehir'deki 350 konteynerlik ilk projeyle toplam 500 konteyneri hizmete alacak Belediyenin çalışmaların kısa süre içinde tamamlaması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Adıyaman'daki çalışmada ciddi mesafe aldıklarını, ikinci konteyner kentin İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü arazisinde kurulacağını bildirdi.

Ekiplerin, zemin düzeltme, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile çevre düzenlemesi çalışmalarına başladığını aktaran Yüce, sürecin istedikleri gibi ilerlemesi durumunda kurulumu 2 haftada tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Yüce, kentlerin kurulumuna destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.