Sakarya'da deprem acısını yaşayan hayırseverlerin evleri afetzedelere "yeni yuva" oldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - MEHMET KARAKAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya'ya gelen 5 aile, 1999 depremini yaşayan site sakinlerinin desteğiyle hazırlanan yeni yuvalarında hayata bağlanmaya çalışıyor.

Adapazarı ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde Ayçiçek Sitesi'nde oturan vatandaşlar, boş durumdaki 5 daireyi "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören afetzedelere tahsis etti.

Site sakinlerince eşyalarla donatılan evlere yerleştirilen ve ihtiyaçları karşılanan depremzedeler, 1 yıl boyunca kira ödemeden burada konaklayacak.

- "Depremi yaşayanlar olarak bu afete kayıtsız kalamazdık"

Site yöneticisi Hilmi Çelik, AA muhabirine, 1999 Marmara depremini yaşayanlar olarak bu afete kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

Sitedeki 5 daireyi 5 depremzede aile için hazırladıklarını aktaran Çelik, "Sitemize gelen depremzede kardeşlerimizden bir yıl süreli kira ücreti almayacağız. Depremzede vatandaşlarımız da bu karardan çok mutlu oldu. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." dedi.

Malatya'da ailesiyle depremi yaşayan Nazmi Ayhan da oturdukları bina hasarlı olduğu için içeri girme şanslarının olmadığını belirterek, "Soğukta beklemek zorunda kaldık. Akrabalarımız ve tanıdıklarımızla otobüse bindik ve sürecin geçmesini bekledik. Battaniyeye sarılarak bir süre otobüste kalmaya başladık. Daha sonra Sakarya'ya geldik ve insanlar elimizden tuttular, bizlere yaşayacağımız ev tahsis ettiler. Hepsinden Allah razı olsun, buraya sığındık." diye konuştu.

- "Deprem sonrası yardımlar geldi"

Kahramanmaraş'tan ailesiyle Sakarya'ya gelen Mert Tomurcuk ise Kızılay, Valilik ve hayırseverlerin yardımda bulunduğunu, kendilerine tahsis edilen evde bir yıl ücretsiz oturacaklarını kaydetti.

Üniversiteye hazırlanan Elnur Kabul de Malatya'da yakalandığı depremde ailesini elleriyle sürükleyerek dışarı çıkardığını anlattı.

Büyük korku yaşadıklarını dile getiren Kabul, "İki şiddetli depremi de yaşadık; sürekli sallanıyorduk, onun korkusunu ve stresini yaşıyorduk. Deprem sonrası yardımlar geldi, herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci deprem sonrası arabaya bindik ve bir hafta arabanın içinde kaldık. Tabii ki o zaman zorlu süreçti ve eksi 15 derece soğuk vardı, o şekilde atlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

- "Bu depremin tarifi yok, aklıma geldikçe şok oluyorum"

Kahramanmaraş'tan kente gelen Nermin Çiftçi, depreme çocuklarıyla evde yakalandığını belirterek, şoka girdiklerini, kapının altında bir süre beklediklerini söyledi.

Daha sonra çocukları alıp dışarı çıktıklarını anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Çocuklara bir şeyler almak için eve girdim ve tekrar depreme yakalandım; kendimi zor dışarı attım. Günlerce sokakta kaldık. Sonra Sakarya'ya geldik. İnsanlardan beklemediğimiz kadar yardım gördük. Engelli çocuğum devamlı hasta oluyordu ama Allah'a şükür şimdi çocuğum iyi ve bizler de burada yuvaya kavuştuk. Bu depremin tarifi yok, aklıma geldikçe şok oluyorum. Normal bir deprem değildi."

Malatya'dan Sakarya'ya gelen Fadime Coşkun da yaşlı olduğu için dışarıda çok üşüdüğünü aktararak, "Allah kimsenin başına böyle felaket vermesin. Sakarya'ya geldik ve bizlere burada çok yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Engelli çocuğu olan aileye destek veren Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam ise evlerini depremzedelere açan hayırseverlere teşekkür etti.

Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Çam, "Misafir ettiğimiz depremzedeler içerisinde özellikle özel çocuklarımız, hastalarımız var. Engelli ve hasta depremzedelerimizi hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evlere yerleştiriyoruz. Erzaklarından giyeceklerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladık." şeklinde konuştu.

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