Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Karabük, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.

Deprem bölgesinde, Karabük Geçici Ahşap Evleri Sitesi kurulacak.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Valilik koordinasyonunda afet bölgesindekilerin geçici barınma ihtiyaçları için ağaç evlerden oluşturulması planlanan Karabük Ahşap Evleri Sitesi değerlendirme toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda, Safranbolu'da faaliyet gösteren oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Karabük Geçici Ahşap Evleri Sitesi hakkında bilgi verilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 UMKE gönüllüsü ile 12 acil sağlık hizmetleri personeli Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'e uğurlandı.

- Kocaeli

Çayırova Belediyesinin örgü kursuna katılan kursiyerler, depremzede çocuklar için atkı, bere, patik ve oyuncak örüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor.

Dikiş nakış kursuna katılanların battaniye ve eşofman takımı hazırlamasının ardından örgü kursuna katılan kadınlar da hareket geçti. Kursiyerlerin depremzede çocuklar için ördükleri atkı, bere, patik ve oyuncaklar bölgeye gönderilecek.

- Düzce

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a, Düzce Belediyesinden destek ekip gitti.

Türkoğlu ilçesini "kardeş ilçe" olarak ilan eden Düzce Belediyesi, bölgedeki çalışmalara katkı vermeye devam ediyor.

Depremden etkilenen yerlerin yeniden inşası ve depremzedelere yardımların ulaştırılması konusunda Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, başkan yardımcıları Okan Kaltu, Barış Bayrak, Murat Gülmez, Hasan Günden ile İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Asuk ve Sosyal İşler Müdürü Elife Özerçetin bölgeye gitti.

Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş ile bir araya gelen Düzce Belediyesi heyeti, Kahramanmaraş'ta yapılan hasar tespitlerinin sonucunda yıkım kararı verilen ve halihazırda enkaz olarak kaldırılmayı bekleyen yapılar için sürecin nasıl işleyeceğini görüştü.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının düzenli şekilde sürekli olarak karşılanması konusunda istişarede bulunan ekip, daha sonra ilçede incelemeler yaptı.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede zarar gören altyapıları onarma çalışmaları sürüyor.

- Bolu

Depremin ardından Bolu'da Hattat Emin Barın Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 16 poliklinikte 16 uzman hekim, psikolog, çocuk gelişimci ve diyetisyen aracılığıyla sağlık taramasından geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.