Sakarya'da evde çıkan yangında ölen yaşlı adam defnedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Alaağaç Mahallesi'nde dün çıkan yangında yaşamını yitiren 72 yaşındaki Hüseyin Fener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze, Alaağaç Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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