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Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık B.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi.

Tanık R.A, 2010'da örgüt evlerinde tanıştığı "Cengiz" kod adlı sanık H.İ.G'nin "abilik" yaptığını belirterek, askeri lise sınavlarına hazırlamaya yönlendirildiğini anlattı.

Tanık E.A. da "Kasım" kod adlı kişinin kendilerine askeri lise sınavlarıyla ilgili soru getirdiğini, onlara çalışmalarını istediğini kaydetti.

Tanık H.Ç. de askeri lise sınavlarına yönlendirildiğini aktararak, kendisine getirilen soruların benzerlerinin sınavda çıktığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık B.K, eşi ve büyük oğlunun da tutuklu bulunduğunu belirtti. Sağlık sorunları yaşadığını ve hasta olduğunu belirten B.K, "Tutuksuz yargılanmayı talep ederim." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Bazı sanık müdafileri ise yeterli delilin toplanmış olması dolayısıyla dosyadan ayrılma talebinde bulundu.

Tahliye ve dosyadan ayrılma talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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