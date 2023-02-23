Sakarya'da aile içi tartışmada 3 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da aile içi tartışmada 3 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

AA

Sakarya'da aile içi tartışmada 3 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım eden arkadaşı hakim karşısına çıktı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık M.T.T, müştekiler B.G, O.G. ve O.G. ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık Ç.G. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yoklama ve kimlik teşhisinin yapılmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Ç.G, 1999'da Marmara depreminin ardından ağabeyi B.G. ile yan yana arsa aldıklarını, ev yapılması için kendi hissesini ağabeyine devrettiğini söyledi.

B.G. ile nakliyat firması kurduklarını ve evleri de şirketin geliriyle yaptıklarını anlatan Ç.G, "Şirkette yüzde 50/50 ortaklığımız vardı. Ben araçların başında duruyordum. 2008 yılında işlerimiz ters gitmeye başladı. Araçları sattık, kredi borçlarımızı ödedik." dedi.

Daha sonra kendisinin başka bir iş kurduğunu ve yurt dışına taşımacılık yaptığını dile getiren Ç.G, eski firmalarının borçları için olayda ölen yeğeni T.G'nin üzerine kayıtlı aracını sattığını ifade etti.

Evinin dış cephesini yaptırdıktan sonra ağabeyinin ailesiyle sıkıntılar yaşamaya başladıklarını aktaran Ç.G, ağabeyinin üzerine olan evin tapusunu almak için defaatle görüştüğünü kaydetti.

Olay gerçekleşmeden bir süre önce T.G'nin kendisini silahla yaraladığını öne süren Ç.G, cinayetlerin gerçekleştiği gün ağabeyiyle görüştüğünü, evin satış işlemlerini bir an önce yapmak istediğini aktardığını belirtti.

Akşam saatlerinde evde oturduğu sırada ağabeyinin evinden tartışma sesleri duyduğunu öne süren sanık Ç.G, şöyle devam etti:

"Daha önce yeğenim T.G. ile yaşadıklarımızdan tecrübemle tüfeği alıp yan tarafa geçtim. Kapıya yüklendim, açıldı. Eve girer girmez holde yengemi gördüm. 'Sen yaklaşma.' dedim, bağrışma sesleri geliyordu. Yeğenim T.G'nin elinde silah vardı, ağabeyim elinden almaya çalışıyordu. T.G'nin elindeki silah patladı, abim kenara döndü. Yeğenim T.G, silahı bana doğrultunca ben de kendisine ateş ettim. Merdivenlerden aşağı kaydı. Ağabeyim de o sırada korkuluğu olmayan merdivenden aşağı düştü. Diğer yeğenim B.T'ye bakmaya yukarı çıktım. Neden çıktığımı bilmiyorum, belki onu da öldürme düşüncem vardı o anki psikolojimle. Aşağıya inip kapıya yöneldiğimde yengem bana seslenerek, 'Oğlumu öldürdün, seni geberteceğim.' diyerek T.G'nin elindeki tüfeği bana doğrulttu. Ben de ona doğru ateş ettim."

Daha sonra olaylardan sorumlu tuttuğunu belirttiği yeğeni O.G'nin evine doğru gittiğini ancak geri döndüğünü anlatan Ç.G, otostopla Karasu'ya, ertesi gün tutuksuz sanık M.T.T. ile İstanbul'a bir arkadaşının yanına gittiğini, dönüşte ise Karasu girişinde polis ekiplerince gözaltına alındığını kaydetti.

- "Balkona kaçtım"

Tutuksuz sanık M.T.T. de güvercin tutkusu dolayısıyla tanıştıkları sanık Ç.G'nin olayın ardından kendisine geldiğini anlattı.

Ç.G'nin üzerinde 1-2 damla kan bulunduğunu gördüğünü ifade eden M.T.T, "Yüzü kireç gibiydi, evdekilerle sıkıntı yaşadığını söyledi. Bir olay olduysa da emniyete teslim olmasını tavsiye ettim." dedi.

Maktul B.G'nin oğlu müşteki B.G. ise babasının yıllarca amcası Ç.G'ye baktığını, her türlü ihtiyacını giderdiğini belirtti.

Olay günü amcası gelene kadar evde herhangi bir tartışma yaşanmadığını dile getiren B.G, "Kapıyı kırdı, annem çığlık attı. Ağabeyim T.G, anneme yardım için merdivenlerden aşağıya koşarken Ç.G. onu vurdu. Babamı da göğsünden vurunca babam aşağı düştü. Balkona kaçtım. Annemin ağlayışlarını ve çığlıklarını duydum. Daha sonra silah sesi geldi, annemin sesi kesildi. Ç.G, üst kata çıkarak tüm odalarda beni aradı. Amcam ateş etmeye başladığında eşi ve çocuğu da yanındaydı. Sanığın belirttiği gibi ağabeyim T.G'nin elinde tüfek yoktu." şeklinde konuştu.

Müştekiler B.G, O.G. ve O.G. de davaya katılma taleplerini iletti.

Tutuklu sanık Ç.G'nin eşi B.G. ise eşinin iş kurması için evi satıp oradan ayrılmak istediklerini söyledi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini ve tanıkların dinlenilmesini istedi.

Savcı, ayrıca Ç.G'nin HTS kayıtlarının istenmesi, cinayetlerden bir süre önce gerçekleştiği iddia edilen yaralama olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılması, sanığın tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerini kabul etti.

Tutuklu sanık Ç.G'nin HTS kayıtlarının istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, olaya konu arsa kayıtlarının incelenmesine, tanıkların duruşmaya çağrılmasına ve yaralama olayına ilişkin emniyetten bilgi istenmesine hükmetti.

Ç.G'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye karşı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına ...
Sakarya'da evde çıkan yangında ölen yaşlı adam defnedildi
YEREL HABERLER Sakarya'da evde çıkan yangında ölen yaşlı adam ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Sakarya'da kayıtlı 11 bin 366 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da kayıtlı 11 bin 366 depremzede misafir ...
Sakarya'da deprem acısını yaşayan hayırseverlerin evleri afetzedelere "yeni yuva" oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da deprem acısını yaşayan hayırseverlerin ...
Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişi ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da konteyner kent çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da konteyner ...
Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Sakarya'da depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek
YEREL HABERLER Sakarya'da depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti ...
Kaynarca'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaynarca'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Sakarya'da otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da otelin çatı katında çıkan yangın ...
Sakarya'da 26 evden hırsızlık şüphelisi 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da 26 evden hırsızlık şüphelisi 5 zanlıdan ...
(Görüntülü) EV EŞYALARI YÜKLÜ KAMYONDA 80 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EV EŞYALARI YÜKLÜ KAMYONDA 80 KİLO ...
Ev eşyası yüklü kamyondan 80 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Ev eşyası yüklü kamyondan 80 kilo uyuşturucu çıktı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine ...
Sakarya'da 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 80 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da yaşayan uluslararası öğrenciler, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına destek veriyor
YEREL HABERLER Sakarya'da yaşayan uluslararası öğrenciler, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.