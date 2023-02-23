Sakarya'da aile içi tartışmada 3 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım eden arkadaşı hakim karşısına çıktı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık M.T.T, müştekiler B.G, O.G. ve O.G. ile avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık Ç.G. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yoklama ve kimlik teşhisinin yapılmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Ç.G, 1999'da Marmara depreminin ardından ağabeyi B.G. ile yan yana arsa aldıklarını, ev yapılması için kendi hissesini ağabeyine devrettiğini söyledi.

B.G. ile nakliyat firması kurduklarını ve evleri de şirketin geliriyle yaptıklarını anlatan Ç.G, "Şirkette yüzde 50/50 ortaklığımız vardı. Ben araçların başında duruyordum. 2008 yılında işlerimiz ters gitmeye başladı. Araçları sattık, kredi borçlarımızı ödedik." dedi.

Daha sonra kendisinin başka bir iş kurduğunu ve yurt dışına taşımacılık yaptığını dile getiren Ç.G, eski firmalarının borçları için olayda ölen yeğeni T.G'nin üzerine kayıtlı aracını sattığını ifade etti.

Evinin dış cephesini yaptırdıktan sonra ağabeyinin ailesiyle sıkıntılar yaşamaya başladıklarını aktaran Ç.G, ağabeyinin üzerine olan evin tapusunu almak için defaatle görüştüğünü kaydetti.

Olay gerçekleşmeden bir süre önce T.G'nin kendisini silahla yaraladığını öne süren Ç.G, cinayetlerin gerçekleştiği gün ağabeyiyle görüştüğünü, evin satış işlemlerini bir an önce yapmak istediğini aktardığını belirtti.

Akşam saatlerinde evde oturduğu sırada ağabeyinin evinden tartışma sesleri duyduğunu öne süren sanık Ç.G, şöyle devam etti:

"Daha önce yeğenim T.G. ile yaşadıklarımızdan tecrübemle tüfeği alıp yan tarafa geçtim. Kapıya yüklendim, açıldı. Eve girer girmez holde yengemi gördüm. 'Sen yaklaşma.' dedim, bağrışma sesleri geliyordu. Yeğenim T.G'nin elinde silah vardı, ağabeyim elinden almaya çalışıyordu. T.G'nin elindeki silah patladı, abim kenara döndü. Yeğenim T.G, silahı bana doğrultunca ben de kendisine ateş ettim. Merdivenlerden aşağı kaydı. Ağabeyim de o sırada korkuluğu olmayan merdivenden aşağı düştü. Diğer yeğenim B.T'ye bakmaya yukarı çıktım. Neden çıktığımı bilmiyorum, belki onu da öldürme düşüncem vardı o anki psikolojimle. Aşağıya inip kapıya yöneldiğimde yengem bana seslenerek, 'Oğlumu öldürdün, seni geberteceğim.' diyerek T.G'nin elindeki tüfeği bana doğrulttu. Ben de ona doğru ateş ettim."

Daha sonra olaylardan sorumlu tuttuğunu belirttiği yeğeni O.G'nin evine doğru gittiğini ancak geri döndüğünü anlatan Ç.G, otostopla Karasu'ya, ertesi gün tutuksuz sanık M.T.T. ile İstanbul'a bir arkadaşının yanına gittiğini, dönüşte ise Karasu girişinde polis ekiplerince gözaltına alındığını kaydetti.

- "Balkona kaçtım"

Tutuksuz sanık M.T.T. de güvercin tutkusu dolayısıyla tanıştıkları sanık Ç.G'nin olayın ardından kendisine geldiğini anlattı.

Ç.G'nin üzerinde 1-2 damla kan bulunduğunu gördüğünü ifade eden M.T.T, "Yüzü kireç gibiydi, evdekilerle sıkıntı yaşadığını söyledi. Bir olay olduysa da emniyete teslim olmasını tavsiye ettim." dedi.

Maktul B.G'nin oğlu müşteki B.G. ise babasının yıllarca amcası Ç.G'ye baktığını, her türlü ihtiyacını giderdiğini belirtti.

Olay günü amcası gelene kadar evde herhangi bir tartışma yaşanmadığını dile getiren B.G, "Kapıyı kırdı, annem çığlık attı. Ağabeyim T.G, anneme yardım için merdivenlerden aşağıya koşarken Ç.G. onu vurdu. Babamı da göğsünden vurunca babam aşağı düştü. Balkona kaçtım. Annemin ağlayışlarını ve çığlıklarını duydum. Daha sonra silah sesi geldi, annemin sesi kesildi. Ç.G, üst kata çıkarak tüm odalarda beni aradı. Amcam ateş etmeye başladığında eşi ve çocuğu da yanındaydı. Sanığın belirttiği gibi ağabeyim T.G'nin elinde tüfek yoktu." şeklinde konuştu.

Müştekiler B.G, O.G. ve O.G. de davaya katılma taleplerini iletti.

Tutuklu sanık Ç.G'nin eşi B.G. ise eşinin iş kurması için evi satıp oradan ayrılmak istediklerini söyledi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini ve tanıkların dinlenilmesini istedi.

Savcı, ayrıca Ç.G'nin HTS kayıtlarının istenmesi, cinayetlerden bir süre önce gerçekleştiği iddia edilen yaralama olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılması, sanığın tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerini kabul etti.

Tutuklu sanık Ç.G'nin HTS kayıtlarının istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, olaya konu arsa kayıtlarının incelenmesine, tanıkların duruşmaya çağrılmasına ve yaralama olayına ilişkin emniyetten bilgi istenmesine hükmetti.

Ç.G'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye karşı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.

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