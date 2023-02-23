Sakarya Müftülüğünden depremzede çocuklara ilişkin açıklama

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - Sakarya Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden kente gelen 9 çocuğun Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddialarına ilişkin, kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığını bildirdi.



Müftülükten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı Müftülüğüne bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.



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