Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Atakan Barış O. idaresindeki 54 H 2074 plakalı otomobil ile Yakup H. yönetimindeki 61 HS 922 plakalı otomobil, Ormanköy-Akyazı yolu Aktarla sapağında çarpıştı.

Kazada sürücü ile annesi Ayten O. ve İlknur B. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayten O, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



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