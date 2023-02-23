Sakaryaspor, Hadi Sacko'yu renklerine bağladı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Hadi Sacko'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Adanaspor forması giyen Hadi Sacko ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hadi Sacko" ifadesine yer verildi.

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