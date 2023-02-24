Sakarya Üniversitesi ekibi deprem bölgesinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAKARYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğretim üyeleri, bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Üniversiteden yapılan açılamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak destek olmak üzere bölgeye giden SAÜ'lü öğretim üyeleri görevini tamamlayarak kente döndü.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 1000'e yakın kamu binasında (okul, hastane, cami, cem evi, askeri ve emniyet binaları, belediye binaları vb.) ve yapımına devam eden şehir hastanesinde çalışma yürüten ve yer bilimleri açısından saha araştırmaları gerçekleştiren İnşaat Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Utkucu, Prof. Dr. Erkan Çelebi, Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu, Doç. Dr. Sedat Sert, Dr. Tuba Tatar, Dr. Aydın Demir, Dr. Hakan Öztürk, Dr. Necati Mert, Dr. Zeki Özcan ve Dr. Zeynep Dere Yaman çalışmalarını tamamlayarak SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile bir araya geldi.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki kamu binalarının yaşanan depremler sonrası hasarsızlık durumları ve depremden etkilenen depremzedelerin durumları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, inşaat mühendisliği bölümü lisans programında uzun yıllardır yürütülen Yapı Dinamiği ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı derslerinin zorunlu ders olarak verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu dersleri alarak mezun olan öğrencilerin, mühendislik hayatlarında deprem ve depremin yapılara vereceği hasarlara karşı yapısal hesaplarda daha fazla bilgiye sahip olduklarını bildirdikleri, inşaat mühendisliği bölümünün bu alandaki bilgi birikimini Sakarya'da görev yapan mühendislere aktarmak üzere SAÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUSEM) üzerinden eğitim çalışmalarının başlatılması konusu görüşüldü.

Aynı zamanda Sakarya'da afetlere karşı dirençli bölgelerin oluşturulması, depreme karşı riskli durumda olan yapıların tespiti ve bu yapılar için alınacak önlemlerde Sakarya yerel yönetimleriyle iş birliği içerisinde çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Görüşmede, ayrıca inşaat mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve çevre mühendisliği bölümlerinin yaşanan tüm afetlere karşı birlikte çözümler üretebileceği ve bundan sonraki süreçte iş birliği yapmak üzere çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

Ekip, 12 gün süren çalışma sürecinde desteklerini esirgemeyen Rektör Al'a teşekkür etti.

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