Bolu ve Kocaeli'de deprem bölgelerine yönelik yardımlar

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BOLU/KOCAELİ (AA) - Bolu ve Kocaeli'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Abant Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem bölgesine 500'ün üzerinde malzeme ve ayni yardım tırının gönderildiğini belirtti.



Kentten giden 2 bin 200 kamu personeli ile 600 gönüllünün çalışmalara katıldığını anlatan Kılıç, "Memur olmayan gönüllü vatandaşımız oraya giderek yaraların sarılması, vatandaşlara yardım edilmesi noktasında, aram kurtarma, lojistik destek ve diğer yapılacak işlerde katkı sundular." dedi.

Kılıç, kente gelen 5 bin 500 civarında depremzededen yaklaşık 900'ünün KYK yurtlarında kaldığını aktararak, kamu misafirhanelerinin ücretsiz olarak vatandaşlara açıldığını, otel sahiplerinin de katkıda bulunduğunu ve 4 bine yakın vatandaşın akrabalarının yanında kaldığını bildirdi.

Depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını ve çocuklarının okul kayıtlarının yapıldığına işaret eden Kılıç, deprem bölgesine 270 adet konteyner gönderildiğini ve Gerede'den çıkan 150 ahşap konteynerin Hatay Kırıkhan'da faaliyete geçtiğini kaydetti.

- Kocaeli'de kan bağışı kampanyası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde deprem bölgesi için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay işbirliğiyle depremin ardından azalan kan stoklarının güçlendirilmesi için düzenlenen kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kartepe Belediyesi hizmet binasında 6. kez düzenlenen kampanyaya katılan vatandaşlar sıraya girerek, kan verdi.

Bağış yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, verilen her damla kan bir can demektir." ifadelerini kullandı.



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